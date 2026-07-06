Mexiko-Stadt - In einem spannenden WM-Achtelfinalspiel hat sich England mit 3:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko durchgesetzt.



Die Partie, die aufgrund eines Gewitters mit einstündiger Verspätung begann, bot den Zuschauern im Aztekenstadion ein packendes Duell. Jude Bellingham brachte die Engländer in der 36. Minute mit einem Kopfball in Führung, nachdem Bukayo Saka die Vorlage geliefert hatte. Nur zwei Minuten später erhöhte Bellingham auf 2:0, diesmal nach Vorarbeit von Harry Kane. Doch Mexiko ließ sich nicht beirren und verkürzte noch vor der Pause in der 42. Minute durch Julian Quinones auf 1:2.



In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv. Die Partie wurde zudem zunehmend hitziger, was sich in mehreren Gelben Karten und einer Roten Karte für Jarell Quansah in der 54. Minute widerspiegelte. Aber England blieb auch in Unterzahl dran und erhielt in der 58. Minute einen Elfmeter, den Kane souverän zum 3:1 verwandelte. Mexiko kämpfte auch im Anschluss weiter und kam in der 69. Minute durch einen von Raul Jimenez verwandelten Strafstoß nochmal heran.



Trotz der Unterzahl verteidigte England den knappen Vorsprung mit großem Einsatz. Die Mexikaner drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die englische Abwehr um Torhüter Jordan Pickford hielt dem Druck stand. Mit dem Sieg zieht England ins Viertelfinale ein und trifft dort am Samstag um 23 Uhr auf Norwegen.





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