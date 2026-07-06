Der weltweite Energiebedarf wächst rasant, angetrieben durch KI-Rechenzentren, Elektrifizierung und die Transformation der Stromversorgung. Gleichzeitig entstehen milliardenschwere Investitionsprogramme für dezentrale Energieerzeugung, erneuerbare Energien und innovative Finanzierungsmodelle. Unternehmen, die saubere Energie effizient bereitstellen, finanzieren oder skalieren können, profitieren von diesem strukturellen Superzyklus. Neue Großaufträge, staatliche Förderungen und steigende Analystenziele zeigen, dass der Wettbewerb um die Energieversorgung der Zukunft gerade erst begonnen hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
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