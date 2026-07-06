Nachdem der DAX in der vergangenen Handelswoche ein Rekordhoch verzeichnet hat, steht die Geopolitik zum Auftakt der neuen Handelswoche im Fokus. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex nahezu unverändert taxiert. Bei den Einzelwerten stehen derweil Automobilzulieferer Aumovio, der Chemiekonzern BASF und der Sportwagenbauer Porsche im Blickpunkt. • Nach dem Rekordhoch wird der DAX nahezu unverändert erwartet.• Trump will Selenskyj am Mittwoch treffen. • Porsche streicht weitere Stellen. Wie DER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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