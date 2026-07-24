Das kam überraschend: Der Ludwigshafener Chemieproduzent BASF hat den angekündigten Verkauf eines Großteils der Werkswohnungen seiner Tochtergesellschaft nun doch noch vorerst gestoppt. Das Geschäft würde derzeit nicht den angestrebten Mehrwert schaffen, teilte das Unternehmen mit."Wir sehen uns in der Verantwortung, wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen zu treffen", sagte Helmut Winterling, Präsident der Europäischen Verbundstandorte bei BASF. "Ein nicht wertsteigernder Verkauf ist daher keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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