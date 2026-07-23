DJ BASF setzt Teilverkauf von Wohnungsbeständen aus

DOW JONES--BASF hat den im Februar angekündigten Verkauf von Wohnungsbeständen teilweise gestoppt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist er nach Prüfung der Angebote und einer Bewertung zu aktuellen Marktbedingungen zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf nicht den angestrebten Mehrwert erzielen würde.

Geplant war der Verkauf von 4.400 Wohneinheiten, davon 3.300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive Gebäude verkauft werden sollten. Hinzu kamen 1.100 Eigentumswohnungen. Für die Eigentumswohnungen läuft der Verkaufsprozess weiter, für das Gesamtpaket wurde er ausgesetzt.

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July 23, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

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