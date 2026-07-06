von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schoch, Sie sind seit einem Jahr CEO von Wincasa, aber bereits rund 16 Jahre im Unternehmen. Hat sich Ihr Blick auf die Herausforderungen der Immobilienbewirtschaftung durch die CEO-Rolle verändert? Ja, definitiv. Mein Blick hat sich mit der CEO-Rolle spürbar verändert. Über viele Jahre war ich sehr nah am operativen Geschäft und an den konkreten Herausforderungen im Alltag: Prozesse, Qualität, Kundenzufriedenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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