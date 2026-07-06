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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
02.07.26 | 20:43
6,800 Euro
-2,16 % -0,150
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9507,00008:48
6,9507,00007:30
Dow Jones News
06.07.2026 08:33 Uhr
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Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
06-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 29th June 2026 to Friday 3rd July 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. 
  
Date of    Ordinary    Volume weighted Average Lowest price Highest price 
purchase   shares     Price Paid (GBp)    paid (GBp)  paid (GBp) 
       purchased 
29/06/26    30,000    574.5333        570.0     580.5 
30/06/26    30,000    578.4401        571.5     582.5 
01/07/26    30,000    588.4969        583.0     590.0 
02/07/26    30,000    586.7509        581.0     592.5 
03/07/26    30,000    586.5895        582.0     592.5

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,407,698 and the total number of voting rights in the Company is 173,638,752.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction    Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK  reference number venue 
       shares purchased          Time) 
29/06/2026  25          572.00     08:07:14     00081519180TRLO0 XLON 
29/06/2026  189          572.50     08:07:14     00081519181TRLO0 XLON 
29/06/2026  966          571.00     08:13:04     00081519418TRLO0 XLON 
29/06/2026  23          572.50     08:18:56     00081519701TRLO0 XLON 
29/06/2026  868          572.50     08:24:31     00081519849TRLO0 XLON 
29/06/2026  1058         572.50     08:31:31     00081520228TRLO0 XLON 
29/06/2026  959          572.50     08:53:10     00081521024TRLO0 XLON 
29/06/2026  968          571.00     09:45:15     00081523251TRLO0 XLON 
29/06/2026  885          570.00     09:56:46     00081523526TRLO0 XLON 
29/06/2026  983          576.00     11:15:33     00081526004TRLO0 XLON 
29/06/2026  66          580.50     11:43:50     00081526855TRLO0 XLON 
29/06/2026  290          580.50     11:43:50     00081526854TRLO0 XLON 
29/06/2026  220          580.50     11:43:50     00081526856TRLO0 XLON 
29/06/2026  1030         579.50     11:55:00     00081527336TRLO0 XLON 
29/06/2026  70          579.00     11:58:56     00081527399TRLO0 XLON 
29/06/2026  868          579.00     12:14:21     00081528027TRLO0 XLON 
29/06/2026  123          577.00     12:33:17     00081528547TRLO0 XLON 
29/06/2026  811          577.00     13:20:00     00081530223TRLO0 XLON 
29/06/2026  972          576.50     13:20:00     00081530224TRLO0 XLON 
29/06/2026  1007         574.00     13:39:39     00081530680TRLO0 XLON 
29/06/2026  1025         574.00     14:10:39     00081532111TRLO0 XLON 
29/06/2026  927          574.00     14:10:39     00081532110TRLO0 XLON 
29/06/2026  1032         573.00     14:22:29     00081532476TRLO0 XLON 
29/06/2026  1023         576.50     14:30:13     00081532845TRLO0 XLON 
29/06/2026  883          576.50     14:30:13     00081532844TRLO0 XLON 
29/06/2026  1041         576.50     14:47:58     00081534158TRLO0 XLON 
29/06/2026  34          577.00     15:03:06     00081535004TRLO0 XLON 
29/06/2026  474          577.00     15:03:06     00081535003TRLO0 XLON 
29/06/2026  14          577.00     15:03:06     00081535002TRLO0 XLON 
29/06/2026  262          577.00     15:03:06     00081535001TRLO0 XLON 
29/06/2026  1053         575.00     15:05:30     00081535140TRLO0 XLON 
29/06/2026  901          573.00     15:05:41     00081535161TRLO0 XLON 
29/06/2026  903          574.00     15:07:43     00081535294TRLO0 XLON 
29/06/2026  975          573.50     15:08:09     00081535333TRLO0 XLON 
29/06/2026  928          573.50     15:12:46     00081535589TRLO0 XLON 
29/06/2026  69          573.50     15:15:20     00081535731TRLO0 XLON 
29/06/2026  51          573.50     15:15:20     00081535730TRLO0 XLON 
29/06/2026  846          573.50     15:17:06     00081535819TRLO0 XLON 
29/06/2026  37          573.50     15:17:06     00081535818TRLO0 XLON 
29/06/2026  31          573.50     15:17:06     00081535817TRLO0 XLON 
29/06/2026  134          574.50     15:24:20     00081536144TRLO0 XLON 
29/06/2026  67          574.50     15:24:20     00081536143TRLO0 XLON 
29/06/2026  1064         575.50     15:33:28     00081536618TRLO0 XLON 
29/06/2026  39          574.00     15:40:07     00081537128TRLO0 XLON 
29/06/2026  969          574.00     15:40:07     00081537127TRLO0 XLON 
29/06/2026  23          575.00     15:54:47     00081538390TRLO0 XLON 
29/06/2026  999          575.00     15:54:47     00081538389TRLO0 XLON 
29/06/2026  912          574.50     15:57:44     00081538583TRLO0 XLON 
29/06/2026  304          572.00     16:08:09     00081539391TRLO0 XLON 
29/06/2026  599          572.00     16:09:09     00081539497TRLO0 XLON 
30/06/2026  891          571.50     08:17:30     00081544149TRLO0 XLON 
30/06/2026  866          580.00     08:55:11     00081545761TRLO0 XLON 
30/06/2026  253          580.00     08:55:11     00081545762TRLO0 XLON 
30/06/2026  705          580.00     08:55:11     00081545763TRLO0 XLON 
30/06/2026  989          575.50     09:09:56     00081546396TRLO0 XLON 
30/06/2026  43          576.00     09:20:01     00081546840TRLO0 XLON 
30/06/2026  1094         576.00     09:20:01     00081546841TRLO0 XLON 
30/06/2026  1043         576.00     09:20:01     00081546842TRLO0 XLON 
30/06/2026  896          575.00     09:37:29     00081547622TRLO0 XLON 
30/06/2026  986          572.50     09:55:29     00081548200TRLO0 XLON 
30/06/2026  1311         573.00     09:56:17     00081548264TRLO0 XLON 
30/06/2026  238          573.00     09:56:17     00081548265TRLO0 XLON 
30/06/2026  1025         573.00     09:57:02     00081548303TRLO0 XLON 
30/06/2026  248          578.00     10:13:28     00081549061TRLO0 XLON 
30/06/2026  669          578.00     10:26:05     00081549496TRLO0 XLON 
30/06/2026  869          578.00     10:26:05     00081549497TRLO0 XLON 
30/06/2026  1328         580.00     10:50:43     00081551484TRLO0 XLON 
30/06/2026  146          580.00     11:25:40     00081554037TRLO0 XLON 
30/06/2026  877          580.00     11:38:51     00081554664TRLO0 XLON 
30/06/2026  859          582.50     11:59:52     00081555348TRLO0 XLON 
30/06/2026  961          582.50     15:10:35     00081563956TRLO0 XLON 
30/06/2026  24          581.50     15:17:10     00081564294TRLO0 XLON 
30/06/2026  937          581.50     15:17:10     00081564295TRLO0 XLON 
30/06/2026  917          580.50     15:31:05     00081564957TRLO0 XLON 
30/06/2026  171          580.50     15:36:51     00081565279TRLO0 XLON 
30/06/2026  421          580.50     15:39:09     00081565391TRLO0 XLON 
30/06/2026  377          580.50     15:41:17     00081565511TRLO0 XLON 
30/06/2026  13          580.50     15:42:59     00081565602TRLO0 XLON 
30/06/2026  953          579.50     15:46:45     00081565745TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

30/06/2026  45          578.50     15:55:31     00081566186TRLO0 XLON 
30/06/2026  6           578.50     15:56:31     00081566233TRLO0 XLON 
30/06/2026  966          578.50     15:57:00     00081566321TRLO0 XLON 
30/06/2026  857          580.00     16:07:47     00081566949TRLO0 XLON 
30/06/2026  988          581.00     16:09:45     00081567038TRLO0 XLON 
30/06/2026  398          580.50     16:09:46     00081567050TRLO0 XLON 
30/06/2026  634          580.50     16:09:46     00081567051TRLO0 XLON 
30/06/2026  869          580.50     16:10:13     00081567070TRLO0 XLON 
30/06/2026  912          580.00     16:10:13     00081567071TRLO0 XLON 
30/06/2026  64          580.00     16:14:39     00081567341TRLO0 XLON 
30/06/2026  15          580.00     16:16:13     00081567433TRLO0 XLON 
30/06/2026  233          580.00     16:16:19     00081567438TRLO0 XLON 
30/06/2026  586          580.00     16:16:19     00081567439TRLO0 XLON 
30/06/2026  1070         580.50     16:16:52     00081567460TRLO0 XLON 
30/06/2026  882          580.00     16:19:42     00081567687TRLO0 XLON 
30/06/2026  899          580.00     16:19:42     00081567688TRLO0 XLON 
30/06/2026  466          580.00     16:21:42     00081567908TRLO0 XLON 
01/07/2026  1063         586.00     08:31:34     00081570329TRLO0 XLON 
01/07/2026  235          590.00     10:18:03     00081575721TRLO0 XLON 
01/07/2026  9765         590.00     10:19:12     00081575864TRLO0 XLON 
01/07/2026  53          590.00     10:19:20     00081575870TRLO0 XLON 
01/07/2026  182          590.00     10:19:20     00081575869TRLO0 XLON 
01/07/2026  1061         590.00     11:02:30     00081578340TRLO0 XLON 
01/07/2026  1079         590.00     11:02:30     00081578339TRLO0 XLON 
01/07/2026  983          588.50     11:12:51     00081578767TRLO0 XLON 
01/07/2026  1106         587.00     12:18:12     00081580660TRLO0 XLON 
01/07/2026  1050         586.50     12:33:11     00081581149TRLO0 XLON 
01/07/2026  992          584.50     13:13:08     00081582746TRLO0 XLON 
01/07/2026  1145         588.00     13:33:06     00081583287TRLO0 XLON 
01/07/2026  900          589.00     13:55:33     00081584122TRLO0 XLON 
01/07/2026  1050         588.00     14:30:12     00081586113TRLO0 XLON 
01/07/2026  1053         590.00     14:33:21     00081586373TRLO0 XLON 
01/07/2026  838          590.00     14:50:14     00081587817TRLO0 XLON 
01/07/2026  287          590.00     14:50:14     00081587816TRLO0 XLON 
01/07/2026  1107         587.00     15:00:32     00081588528TRLO0 XLON 
01/07/2026  392          588.00     15:12:55     00081589248TRLO0 XLON 
01/07/2026  316          588.00     15:13:02     00081589261TRLO0 XLON 
01/07/2026  10          588.00     15:13:06     00081589267TRLO0 XLON 
01/07/2026  24          588.00     15:13:06     00081589268TRLO0 XLON 
01/07/2026  24          588.00     15:13:06     00081589269TRLO0 XLON 
01/07/2026  10          588.00     15:13:07     00081589270TRLO0 XLON 
01/07/2026  316          588.00     15:13:07     00081589272TRLO0 XLON 
01/07/2026  10          588.00     15:13:07     00081589271TRLO0 XLON 
01/07/2026  1013         587.50     15:20:19     00081589932TRLO0 XLON 
01/07/2026  262          585.50     15:34:15     00081591156TRLO0 XLON 
01/07/2026  467          585.50     15:34:15     00081591155TRLO0 XLON 
01/07/2026  316          585.50     15:34:15     00081591154TRLO0 XLON 
01/07/2026  1142         583.00     15:49:54     00081592122TRLO0 XLON 
01/07/2026  1073         589.50     16:08:29     00081593406TRLO0 XLON 
01/07/2026  676          589.50     16:12:33     00081593732TRLO0 XLON 
02/07/2026  85          583.00     08:08:43     00081597012TRLO0 XLON 
02/07/2026  1061         583.00     08:08:43     00081597013TRLO0 XLON 
02/07/2026  606          585.00     08:25:35     00081597944TRLO0 XLON 
02/07/2026  497          585.00     08:25:35     00081597945TRLO0 XLON 
02/07/2026  946          585.00     08:25:35     00081597946TRLO0 XLON 
02/07/2026  606          584.50     08:25:35     00081597947TRLO0 XLON 
02/07/2026  1080         582.50     09:40:10     00081600548TRLO0 XLON 
02/07/2026  1020         581.00     10:08:45     00081601335TRLO0 XLON 
02/07/2026  1222         581.00     10:11:57     00081601421TRLO0 XLON 
02/07/2026  460          581.00     10:11:57     00081601422TRLO0 XLON 
02/07/2026  954          587.50     10:54:47     00081602686TRLO0 XLON 
02/07/2026  1161         586.00     11:28:07     00081603401TRLO0 XLON 
02/07/2026  993          586.00     12:00:00     00081603905TRLO0 XLON 
02/07/2026  602          585.50     12:23:07     00081604823TRLO0 XLON 
02/07/2026  1024         584.50     12:24:39     00081604836TRLO0 XLON 
02/07/2026  1058         584.50     12:35:54     00081605191TRLO0 XLON 
02/07/2026  1080         586.50     13:26:34     00081606617TRLO0 XLON 
02/07/2026  780          588.50     13:52:19     00081608308TRLO0 XLON 
02/07/2026  245          588.50     13:52:19     00081608309TRLO0 XLON 
02/07/2026  1088         589.50     14:17:57     00081609058TRLO0 XLON 
02/07/2026  91          590.50     14:31:27     00081609633TRLO0 XLON 
02/07/2026  411          590.50     14:31:27     00081609634TRLO0 XLON 
02/07/2026  236          592.50     14:37:57     00081609953TRLO0 XLON 
02/07/2026  198          592.50     14:37:57     00081609954TRLO0 XLON 
02/07/2026  1084         591.50     14:38:08     00081609966TRLO0 XLON 
02/07/2026  969          590.50     14:45:43     00081610378TRLO0 XLON 
02/07/2026  992          591.00     14:57:10     00081610982TRLO0 XLON 
02/07/2026  848          589.50     15:10:51     00081611596TRLO0 XLON 
02/07/2026  170          589.50     15:10:51     00081611597TRLO0 XLON 
02/07/2026  1147         590.00     15:17:13     00081611905TRLO0 XLON 
02/07/2026  199          589.50     15:18:13     00081611920TRLO0 XLON 
02/07/2026  353          589.50     15:18:13     00081611921TRLO0 XLON 
02/07/2026  408          590.00     15:18:13     00081611922TRLO0 XLON 
02/07/2026  14          590.00     15:18:13     00081611923TRLO0 XLON 
02/07/2026  1033         589.50     15:28:36     00081612453TRLO0 XLON 
02/07/2026  1077         588.00     15:38:17     00081612905TRLO0 XLON 
02/07/2026  1120         586.50     15:48:18     00081613286TRLO0 XLON 
02/07/2026  645          587.50     16:00:09     00081613892TRLO0 XLON 
02/07/2026  645          587.50     16:00:38     00081613913TRLO0 XLON 
02/07/2026  1031         586.50     16:04:45     00081614246TRLO0 XLON 
02/07/2026  761          586.50     16:14:12     00081614916TRLO0 XLON 
03/07/2026  1007         583.00     08:21:47     00081617329TRLO0 XLON 
03/07/2026  1074         582.00     08:59:34     00081618536TRLO0 XLON 
03/07/2026  1128         582.00     09:49:40     00081620422TRLO0 XLON 
03/07/2026  1011         583.00     10:17:13     00081621427TRLO0 XLON 
03/07/2026  10000         584.50     10:26:13     00081621658TRLO0 XLON 
03/07/2026  1134         587.00     10:42:57     00081622145TRLO0 XLON 
03/07/2026  955          588.50     11:12:14     00081623170TRLO0 XLON 
03/07/2026  1041         590.00     11:45:21     00081624045TRLO0 XLON 
03/07/2026  987          589.00     12:06:00     00081624663TRLO0 XLON 
03/07/2026  946          588.50     13:58:02     00081627162TRLO0 XLON 
03/07/2026  1132         587.00     14:03:10     00081627302TRLO0 XLON 
03/07/2026  405          589.50     14:33:01     00081628400TRLO0 XLON 
03/07/2026  525          589.50     14:33:01     00081628399TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -3- 

03/07/2026  232          589.50     14:33:01     00081628398TRLO0 XLON 
03/07/2026  1139         589.00     14:33:31     00081628411TRLO0 XLON 
03/07/2026  1143         589.50     14:48:41     00081628764TRLO0 XLON 
03/07/2026  1040         589.00     14:59:42     00081629111TRLO0 XLON 
03/07/2026  968          589.00     15:11:42     00081629490TRLO0 XLON 
03/07/2026  1137         587.50     15:27:36     00081630053TRLO0 XLON 
03/07/2026  1074         589.00     15:43:12     00081630565TRLO0 XLON 
03/07/2026  1018         591.00     15:59:50     00081631026TRLO0 XLON 
03/07/2026  904          592.50     16:08:42     00081631218TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 434987 
EQS News ID:  2360188 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.