Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 29-Jun-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 22nd June 2026 to Friday 26th June 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. Date of Ordinary Volume weighted Average Lowest price Highest price purchase shares Price Paid (GBp) paid (GBp) paid (GBp) purchased 22/06/26 15,000 589.7170 582.5 596.0 23/06/26 15,000 568.5582 565.0 574.0 24/06/26 30,000 563.8133 555.0 570.0 25/06/26 30,000 586.2917 576.5 595.0 26/06/26 30,000 564.7724 560.0 579.5
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,257,698 and the total number of voting rights in the Company is 173,788,752.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 22/06/2026 552 582.50 08:18:29 00081382789TRLO0 XLON 22/06/2026 260 582.50 08:54:45 00081384146TRLO0 XLON 22/06/2026 835 587.00 09:48:13 00081386011TRLO0 XLON 22/06/2026 537 583.50 11:10:58 00081388989TRLO0 XLON 22/06/2026 296 583.50 11:30:03 00081389954TRLO0 XLON 22/06/2026 863 585.00 12:10:59 00081392189TRLO0 XLON 22/06/2026 813 589.50 12:56:39 00081393979TRLO0 XLON 22/06/2026 486 592.50 13:07:01 00081394283TRLO0 XLON 22/06/2026 319 592.50 13:07:01 00081394282TRLO0 XLON 22/06/2026 712 593.50 13:25:36 00081394898TRLO0 XLON 22/06/2026 25 593.50 13:25:36 00081394899TRLO0 XLON 22/06/2026 1 594.00 14:06:28 00081396877TRLO0 XLON 22/06/2026 898 594.00 14:06:28 00081396875TRLO0 XLON 22/06/2026 356 596.00 14:33:20 00081397809TRLO0 XLON 22/06/2026 1000 596.00 14:33:20 00081397808TRLO0 XLON 22/06/2026 795 594.50 14:43:06 00081398321TRLO0 XLON 22/06/2026 802 594.50 14:49:01 00081398794TRLO0 XLON 22/06/2026 78 593.00 15:11:44 00081400711TRLO0 XLON 22/06/2026 795 593.00 15:11:44 00081400710TRLO0 XLON 22/06/2026 448 590.50 15:24:21 00081401598TRLO0 XLON 22/06/2026 426 590.50 15:24:21 00081401597TRLO0 XLON 22/06/2026 833 588.50 15:39:02 00081402540TRLO0 XLON 22/06/2026 757 587.50 15:43:42 00081402740TRLO0 XLON 22/06/2026 774 587.00 15:51:47 00081403243TRLO0 XLON 22/06/2026 772 584.00 15:58:16 00081403804TRLO0 XLON 22/06/2026 567 586.50 16:09:06 00081404818TRLO0 XLON 23/06/2026 444 574.00 08:21:30 00081408680TRLO0 XLON 23/06/2026 299 574.00 08:21:30 00081408681TRLO0 XLON 23/06/2026 218 565.50 09:29:50 00081413042TRLO0 XLON 23/06/2026 83 565.50 09:29:51 00081413044TRLO0 XLON 23/06/2026 548 565.50 09:30:20 00081413064TRLO0 XLON 23/06/2026 358 567.00 09:52:29 00081414134TRLO0 XLON 23/06/2026 753 569.00 10:09:12 00081414824TRLO0 XLON 23/06/2026 864 569.50 10:53:41 00081416629TRLO0 XLON 23/06/2026 767 570.00 11:24:32 00081417582TRLO0 XLON 23/06/2026 882 568.00 12:05:37 00081418778TRLO0 XLON 23/06/2026 751 569.00 13:11:02 00081420296TRLO0 XLON 23/06/2026 75 569.00 13:11:02 00081420297TRLO0 XLON 23/06/2026 26 566.00 13:53:37 00081421825TRLO0 XLON 23/06/2026 198 566.00 13:53:37 00081421826TRLO0 XLON 23/06/2026 51 566.00 13:53:37 00081421827TRLO0 XLON 23/06/2026 474 566.00 13:53:37 00081421828TRLO0 XLON 23/06/2026 874 565.50 14:12:08 00081422370TRLO0 XLON 23/06/2026 856 565.00 14:16:11 00081422548TRLO0 XLON 23/06/2026 408 565.50 14:16:41 00081422562TRLO0 XLON 23/06/2026 434 565.50 14:16:41 00081422563TRLO0 XLON 23/06/2026 762 565.50 14:31:20 00081423203TRLO0 XLON 23/06/2026 764 570.50 14:56:13 00081424800TRLO0 XLON 23/06/2026 873 572.50 15:10:35 00081425973TRLO0 XLON 23/06/2026 106 568.00 15:32:43 00081427324TRLO0 XLON 23/06/2026 752 570.00 15:38:43 00081427714TRLO0 XLON 23/06/2026 306 571.50 15:50:38 00081428341TRLO0 XLON 23/06/2026 353 571.50 15:50:38 00081428342TRLO0 XLON 23/06/2026 877 570.00 15:59:09 00081428841TRLO0 XLON 23/06/2026 459 569.00 16:14:46 00081429556TRLO0 XLON 23/06/2026 385 569.00 16:14:46 00081429557TRLO0 XLON 24/06/2026 829 560.00 08:14:31 00081432578TRLO1 XLON 24/06/2026 808 563.00 08:25:28 00081433349TRLO1 XLON 24/06/2026 74 563.00 08:28:00 00081433442TRLO1 XLON 24/06/2026 159 563.00 08:28:00 00081433443TRLO1 XLON 24/06/2026 113 563.00 08:29:00 00081433453TRLO1 XLON 24/06/2026 225 563.00 08:29:00 00081433454TRLO1 XLON 24/06/2026 312 563.00 08:29:00 00081433455TRLO1 XLON 24/06/2026 836 556.50 09:46:57 00081436582TRLO1 XLON 24/06/2026 789 556.00 10:41:13 00081439145TRLO1 XLON 24/06/2026 833 555.00 10:41:24 00081439147TRLO1 XLON 24/06/2026 477 555.00 11:13:54 00081440031TRLO1 XLON 24/06/2026 189 555.00 11:13:58 00081440033TRLO1 XLON 24/06/2026 219 556.00 11:24:26 00081440303TRLO1 XLON 24/06/2026 549 556.00 11:24:26 00081440304TRLO1 XLON 24/06/2026 443 561.50 11:42:44 00081440988TRLO1 XLON 24/06/2026 766 561.00 12:06:41 00081441600TRLO1 XLON 24/06/2026 867 561.50 12:21:01 00081442083TRLO1 XLON 24/06/2026 297 561.50 12:49:02 00081442777TRLO1 XLON 24/06/2026 827 562.00 13:16:01 00081443488TRLO1 XLON 24/06/2026 515 561.50 13:16:05 00081443489TRLO1 XLON 24/06/2026 316 561.50 13:16:05 00081443490TRLO1 XLON 24/06/2026 796 561.50 14:01:29 00081444901TRLO1 XLON 24/06/2026 838 561.50 14:01:29 00081444902TRLO1 XLON 24/06/2026 135 561.50 14:05:18 00081445018TRLO1 XLON 24/06/2026 208 561.50 14:05:22 00081445020TRLO1 XLON 24/06/2026 484 564.00 14:10:28 00081445181TRLO1 XLON 24/06/2026 300 564.00 14:10:28 00081445182TRLO1 XLON 24/06/2026 168 563.50 14:10:35 00081445183TRLO1 XLON 24/06/2026 341 563.50 14:10:35 00081445184TRLO1 XLON 24/06/2026 892 562.50 14:15:32 00081445347TRLO1 XLON 24/06/2026 739 561.00 14:40:32 00081446586TRLO1 XLON 24/06/2026 790 560.00 14:40:35 00081446589TRLO1 XLON 24/06/2026 855 560.00 14:40:35 00081446590TRLO1 XLON 24/06/2026 687 562.50 15:00:57 00081448088TRLO1 XLON 24/06/2026 383 570.00 15:04:06 00081448409TRLO1 XLON 24/06/2026 166 570.00 15:04:06 00081448410TRLO1 XLON 24/06/2026 41 570.00 15:04:06 00081448411TRLO1 XLON 24/06/2026 1687 570.00 15:04:06 00081448412TRLO1 XLON 24/06/2026 766 568.00 15:04:37 00081448467TRLO1 XLON 24/06/2026 737 568.00 15:04:37 00081448468TRLO1 XLON 24/06/2026 759 566.00 15:16:00 00081449685TRLO1 XLON 24/06/2026 784 565.50 15:16:00 00081449686TRLO1 XLON 24/06/2026 508 569.50 15:37:16 00081451414TRLO1 XLON 24/06/2026 373 569.50 15:37:16 00081451415TRLO1 XLON 24/06/2026 723 567.00 15:40:15 00081451624TRLO1 XLON 24/06/2026 11 567.00 15:40:15 00081451625TRLO1 XLON 24/06/2026 1394 568.50 15:54:42 00081452404TRLO1 XLON 24/06/2026 756 570.00 15:57:58 00081452626TRLO1 XLON 24/06/2026 870 570.00 16:00:06 00081452772TRLO1 XLON 24/06/2026 754 569.50 16:04:43 00081453055TRLO1 XLON 24/06/2026 764 569.50 16:09:08 00081453393TRLO1 XLON 24/06/2026 848 569.00 16:12:19 00081453628TRLO1 XLON 25/06/2026 820 584.50 09:18:32 00081460538TRLO1 XLON 25/06/2026 739 584.50 09:18:32 00081460539TRLO1 XLON 25/06/2026 775 595.00 10:33:28 00081463846TRLO1 XLON 25/06/2026 757 595.00 10:57:22 00081465030TRLO1 XLON 25/06/2026 838 592.00 12:14:23 00081468403TRLO1 XLON 25/06/2026 761 592.00 13:31:31 00081471309TRLO1 XLON 25/06/2026 875 592.00 13:31:31 00081471310TRLO1 XLON 25/06/2026 809 591.50 13:32:42 00081471376TRLO1 XLON 25/06/2026 820 592.00 13:55:44 00081472762TRLO1 XLON 25/06/2026 728 588.00 14:17:57 00081473827TRLO1 XLON 25/06/2026 774 586.50 14:31:06 00081474836TRLO1 XLON 25/06/2026 793 583.50 14:43:41 00081476166TRLO1 XLON 25/06/2026 892 583.00 14:43:41 00081476167TRLO1 XLON 25/06/2026 804 576.50 14:56:05 00081477375TRLO1 XLON 25/06/2026 838 583.50 15:10:37 00081478961TRLO1 XLON 25/06/2026 870 583.00 15:10:42 00081478967TRLO1 XLON 25/06/2026 376 586.00 15:11:59 00081479192TRLO1 XLON 25/06/2026 217 586.00 15:11:59 00081479193TRLO1 XLON 25/06/2026 166 589.00 15:12:39 00081479232TRLO1 XLON 25/06/2026 884 587.50 15:12:39 00081479233TRLO1 XLON 25/06/2026 555 589.00 15:12:39 00081479234TRLO1 XLON 25/06/2026 237 589.00 15:12:39 00081479235TRLO1 XLON 25/06/2026 536 589.00 15:12:39 00081479236TRLO1 XLON 25/06/2026 34 589.00 15:12:39 00081479237TRLO1 XLON 25/06/2026 830 587.50 15:12:39 00081479238TRLO1 XLON 25/06/2026 1020 585.50 15:13:33 00081479314TRLO1 XLON 25/06/2026 881 587.50 15:22:34 00081480037TRLO1 XLON 25/06/2026 764 587.00 15:22:34 00081480038TRLO1 XLON 25/06/2026 735 586.50 15:24:13 00081480117TRLO1 XLON 25/06/2026 734 585.50 15:40:32 00081481032TRLO1 XLON 25/06/2026 800 585.50 15:40:32 00081481033TRLO1 XLON 25/06/2026 509 582.00 15:42:32 00081481148TRLO1 XLON 25/06/2026 833 584.50 15:51:41 00081482282TRLO1 XLON 25/06/2026 235 584.50 15:51:41 00081482283TRLO1 XLON 25/06/2026 734 585.00 15:53:14 00081482404TRLO1 XLON 25/06/2026 732 585.00 15:55:51 00081482542TRLO1 XLON 25/06/2026 877 585.00 15:56:41 00081482606TRLO1 XLON 25/06/2026 188 584.50 16:01:01 00081482932TRLO1 XLON 25/06/2026 592 584.50 16:01:01 00081482933TRLO1 XLON 25/06/2026 868 584.50 16:05:29 00081483241TRLO1 XLON 25/06/2026 778 583.00 16:09:29 00081483573TRLO1 XLON 25/06/2026 554 581.50 16:11:27 00081483803TRLO1 XLON 25/06/2026 275 581.50 16:14:45 00081484073TRLO1 XLON 25/06/2026 830 581.50 16:15:45 00081484335TRLO1 XLON 25/06/2026 4 580.50 16:15:54 00081484371TRLO1 XLON 25/06/2026 203 580.50 16:16:46 00081484497TRLO1 XLON 25/06/2026 126 580.50 16:16:46 00081484498TRLO1 XLON 26/06/2026 826 579.50 08:35:23 00081489179TRLO1 XLON 26/06/2026 866 574.50 08:46:04 00081489886TRLO1 XLON 26/06/2026 790 569.50 09:51:51 00081493428TRLO1 XLON 26/06/2026 37 569.50 09:51:51 00081493429TRLO1 XLON 26/06/2026 483 569.50 10:54:21 00081497081TRLO1 XLON 26/06/2026 349 569.50 10:54:21 00081497082TRLO1 XLON 26/06/2026 887 569.50 11:03:13 00081497819TRLO1 XLON 26/06/2026 861 570.00 12:15:21 00081501604TRLO1 XLON 26/06/2026 120 569.50 12:15:21 00081501605TRLO1 XLON 26/06/2026 53 569.50 12:15:21 00081501606TRLO1 XLON 26/06/2026 595 569.50 12:15:21 00081501607TRLO1 XLON 26/06/2026 863 568.00 12:15:32 00081501638TRLO1 XLON 26/06/2026 148 564.00 12:40:15 00081502695TRLO1 XLON 26/06/2026 200 564.00 12:43:51 00081502950TRLO1 XLON 26/06/2026 199 564.00 12:43:51 00081502951TRLO1 XLON 26/06/2026 67 564.00 12:44:00 00081502958TRLO1 XLON 26/06/2026 66 564.00 12:44:00 00081502959TRLO1 XLON 26/06/2026 59 564.00 12:44:00 00081502960TRLO1 XLON 26/06/2026 32 564.00 12:44:02 00081502963TRLO1 XLON 26/06/2026 760 562.50 13:00:57 00081503819TRLO1 XLON 26/06/2026 446 564.50 13:19:37 00081504739TRLO1 XLON 26/06/2026 397 564.50 13:19:37 00081504741TRLO1 XLON 26/06/2026 404 564.50 13:19:37 00081504819TRLO1 XLON 26/06/2026 380 564.50 13:19:37 00081504820TRLO1 XLON 26/06/2026 646 563.00 13:30:55 00081505289TRLO1 XLON 26/06/2026 124 563.00 13:30:59 00081505290TRLO1 XLON 26/06/2026 110 563.00 13:31:04 00081505293TRLO1 XLON 26/06/2026 858 565.50 14:07:02 00081507190TRLO1 XLON 26/06/2026 858 564.50 14:15:00 00081507671TRLO1 XLON 26/06/2026 830 564.50 14:15:00 00081507672TRLO1 XLON 26/06/2026 821 561.50 14:30:02 00081508530TRLO1 XLON 26/06/2026 662 561.00 14:30:02 00081508531TRLO1 XLON 26/06/2026 134 561.00 14:30:02 00081508532TRLO1 XLON 26/06/2026 178 561.00 14:31:08 00081508629TRLO1 XLON 26/06/2026 2 561.00 14:31:08 00081508630TRLO1 XLON 26/06/2026 10000 561.50 14:31:26 00081508665TRLO1 XLON 26/06/2026 841 562.00 14:32:08 00081508712TRLO1 XLON 26/06/2026 841 560.00 14:49:06 00081510055TRLO1 XLON 26/06/2026 897 565.50 15:07:06 00081511681TRLO1 XLON 26/06/2026 811 565.50 15:32:22 00081513484TRLO1 XLON 26/06/2026 775 567.50 15:50:48 00081514688TRLO1 XLON 26/06/2026 724 568.50 16:04:15 00081515510TRLO1 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
About Molten Ventures Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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June 29, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)