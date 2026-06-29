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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
26.06.26 | 17:58
6,750 Euro
+0,75 % +0,050
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,7006,75009:50
6,7006,75009:51
Dow Jones News
29.06.2026 08:33 Uhr
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(1)

Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
29-Jun-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 22nd June 2026 to Friday 26th June 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. 
  
Date of    Ordinary    Volume weighted Average Lowest price Highest price 
purchase   shares     Price Paid (GBp)    paid (GBp)  paid (GBp) 
       purchased 
22/06/26    15,000    589.7170        582.5     596.0 
23/06/26    15,000    568.5582        565.0     574.0 
24/06/26    30,000    563.8133        555.0     570.0 
25/06/26    30,000    586.2917        576.5     595.0 
26/06/26    30,000    564.7724        560.0     579.5

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,257,698 and the total number of voting rights in the Company is 173,788,752.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction    Trading 
Date     Number of ordinary   price (GBp)  transaction  (UK  reference number venue 
       shares purchased           Time) 
22/06/2026  552          582.50      08:18:29     00081382789TRLO0 XLON 
22/06/2026  260          582.50      08:54:45     00081384146TRLO0 XLON 
22/06/2026  835          587.00      09:48:13     00081386011TRLO0 XLON 
22/06/2026  537          583.50      11:10:58     00081388989TRLO0 XLON 
22/06/2026  296          583.50      11:30:03     00081389954TRLO0 XLON 
22/06/2026  863          585.00      12:10:59     00081392189TRLO0 XLON 
22/06/2026  813          589.50      12:56:39     00081393979TRLO0 XLON 
22/06/2026  486          592.50      13:07:01     00081394283TRLO0 XLON 
22/06/2026  319          592.50      13:07:01     00081394282TRLO0 XLON 
22/06/2026  712          593.50      13:25:36     00081394898TRLO0 XLON 
22/06/2026  25           593.50      13:25:36     00081394899TRLO0 XLON 
22/06/2026  1           594.00      14:06:28     00081396877TRLO0 XLON 
22/06/2026  898          594.00      14:06:28     00081396875TRLO0 XLON 
22/06/2026  356          596.00      14:33:20     00081397809TRLO0 XLON 
22/06/2026  1000          596.00      14:33:20     00081397808TRLO0 XLON 
22/06/2026  795          594.50      14:43:06     00081398321TRLO0 XLON 
22/06/2026  802          594.50      14:49:01     00081398794TRLO0 XLON 
22/06/2026  78           593.00      15:11:44     00081400711TRLO0 XLON 
22/06/2026  795          593.00      15:11:44     00081400710TRLO0 XLON 
22/06/2026  448          590.50      15:24:21     00081401598TRLO0 XLON 
22/06/2026  426          590.50      15:24:21     00081401597TRLO0 XLON 
22/06/2026  833          588.50      15:39:02     00081402540TRLO0 XLON 
22/06/2026  757          587.50      15:43:42     00081402740TRLO0 XLON 
22/06/2026  774          587.00      15:51:47     00081403243TRLO0 XLON 
22/06/2026  772          584.00      15:58:16     00081403804TRLO0 XLON 
22/06/2026  567          586.50      16:09:06     00081404818TRLO0 XLON 
23/06/2026  444          574.00      08:21:30     00081408680TRLO0 XLON 
23/06/2026  299          574.00      08:21:30     00081408681TRLO0 XLON 
23/06/2026  218          565.50      09:29:50     00081413042TRLO0 XLON 
23/06/2026  83           565.50      09:29:51     00081413044TRLO0 XLON 
23/06/2026  548          565.50      09:30:20     00081413064TRLO0 XLON 
23/06/2026  358          567.00      09:52:29     00081414134TRLO0 XLON 
23/06/2026  753          569.00      10:09:12     00081414824TRLO0 XLON 
23/06/2026  864          569.50      10:53:41     00081416629TRLO0 XLON 
23/06/2026  767          570.00      11:24:32     00081417582TRLO0 XLON 
23/06/2026  882          568.00      12:05:37     00081418778TRLO0 XLON 
23/06/2026  751          569.00      13:11:02     00081420296TRLO0 XLON 
23/06/2026  75           569.00      13:11:02     00081420297TRLO0 XLON 
23/06/2026  26           566.00      13:53:37     00081421825TRLO0 XLON 
23/06/2026  198          566.00      13:53:37     00081421826TRLO0 XLON 
23/06/2026  51           566.00      13:53:37     00081421827TRLO0 XLON 
23/06/2026  474          566.00      13:53:37     00081421828TRLO0 XLON 
23/06/2026  874          565.50      14:12:08     00081422370TRLO0 XLON 
23/06/2026  856          565.00      14:16:11     00081422548TRLO0 XLON 
23/06/2026  408          565.50      14:16:41     00081422562TRLO0 XLON 
23/06/2026  434          565.50      14:16:41     00081422563TRLO0 XLON 
23/06/2026  762          565.50      14:31:20     00081423203TRLO0 XLON 
23/06/2026  764          570.50      14:56:13     00081424800TRLO0 XLON 
23/06/2026  873          572.50      15:10:35     00081425973TRLO0 XLON 
23/06/2026  106          568.00      15:32:43     00081427324TRLO0 XLON 
23/06/2026  752          570.00      15:38:43     00081427714TRLO0 XLON 
23/06/2026  306          571.50      15:50:38     00081428341TRLO0 XLON 
23/06/2026  353          571.50      15:50:38     00081428342TRLO0 XLON 
23/06/2026  877          570.00      15:59:09     00081428841TRLO0 XLON 
23/06/2026  459          569.00      16:14:46     00081429556TRLO0 XLON 
23/06/2026  385          569.00      16:14:46     00081429557TRLO0 XLON 
24/06/2026  829          560.00      08:14:31     00081432578TRLO1 XLON 
24/06/2026  808          563.00      08:25:28     00081433349TRLO1 XLON 
24/06/2026  74           563.00      08:28:00     00081433442TRLO1 XLON 
24/06/2026  159          563.00      08:28:00     00081433443TRLO1 XLON 
24/06/2026  113          563.00      08:29:00     00081433453TRLO1 XLON 
24/06/2026  225          563.00      08:29:00     00081433454TRLO1 XLON 
24/06/2026  312          563.00      08:29:00     00081433455TRLO1 XLON 
24/06/2026  836          556.50      09:46:57     00081436582TRLO1 XLON 
24/06/2026  789          556.00      10:41:13     00081439145TRLO1 XLON 
24/06/2026  833          555.00      10:41:24     00081439147TRLO1 XLON 
24/06/2026  477          555.00      11:13:54     00081440031TRLO1 XLON 
24/06/2026  189          555.00      11:13:58     00081440033TRLO1 XLON 
24/06/2026  219          556.00      11:24:26     00081440303TRLO1 XLON 
24/06/2026  549          556.00      11:24:26     00081440304TRLO1 XLON 
24/06/2026  443          561.50      11:42:44     00081440988TRLO1 XLON 
24/06/2026  766          561.00      12:06:41     00081441600TRLO1 XLON 
24/06/2026  867          561.50      12:21:01     00081442083TRLO1 XLON 
24/06/2026  297          561.50      12:49:02     00081442777TRLO1 XLON 
24/06/2026  827          562.00      13:16:01     00081443488TRLO1 XLON 
24/06/2026  515          561.50      13:16:05     00081443489TRLO1 XLON 
24/06/2026  316          561.50      13:16:05     00081443490TRLO1 XLON
24/06/2026  796          561.50      14:01:29     00081444901TRLO1 XLON 
24/06/2026  838          561.50      14:01:29     00081444902TRLO1 XLON 
24/06/2026  135          561.50      14:05:18     00081445018TRLO1 XLON 
24/06/2026  208          561.50      14:05:22     00081445020TRLO1 XLON 
24/06/2026  484          564.00      14:10:28     00081445181TRLO1 XLON 
24/06/2026  300          564.00      14:10:28     00081445182TRLO1 XLON 
24/06/2026  168          563.50      14:10:35     00081445183TRLO1 XLON 
24/06/2026  341          563.50      14:10:35     00081445184TRLO1 XLON 
24/06/2026  892          562.50      14:15:32     00081445347TRLO1 XLON 
24/06/2026  739          561.00      14:40:32     00081446586TRLO1 XLON 
24/06/2026  790          560.00      14:40:35     00081446589TRLO1 XLON 
24/06/2026  855          560.00      14:40:35     00081446590TRLO1 XLON 
24/06/2026  687          562.50      15:00:57     00081448088TRLO1 XLON 
24/06/2026  383          570.00      15:04:06     00081448409TRLO1 XLON 
24/06/2026  166          570.00      15:04:06     00081448410TRLO1 XLON 
24/06/2026  41           570.00      15:04:06     00081448411TRLO1 XLON 
24/06/2026  1687          570.00      15:04:06     00081448412TRLO1 XLON 
24/06/2026  766          568.00      15:04:37     00081448467TRLO1 XLON 
24/06/2026  737          568.00      15:04:37     00081448468TRLO1 XLON 
24/06/2026  759          566.00      15:16:00     00081449685TRLO1 XLON 
24/06/2026  784          565.50      15:16:00     00081449686TRLO1 XLON 
24/06/2026  508          569.50      15:37:16     00081451414TRLO1 XLON 
24/06/2026  373          569.50      15:37:16     00081451415TRLO1 XLON 
24/06/2026  723          567.00      15:40:15     00081451624TRLO1 XLON 
24/06/2026  11           567.00      15:40:15     00081451625TRLO1 XLON 
24/06/2026  1394          568.50      15:54:42     00081452404TRLO1 XLON 
24/06/2026  756          570.00      15:57:58     00081452626TRLO1 XLON 
24/06/2026  870          570.00      16:00:06     00081452772TRLO1 XLON 
24/06/2026  754          569.50      16:04:43     00081453055TRLO1 XLON 
24/06/2026  764          569.50      16:09:08     00081453393TRLO1 XLON 
24/06/2026  848          569.00      16:12:19     00081453628TRLO1 XLON 
25/06/2026  820          584.50      09:18:32     00081460538TRLO1 XLON 
25/06/2026  739          584.50      09:18:32     00081460539TRLO1 XLON 
25/06/2026  775          595.00      10:33:28     00081463846TRLO1 XLON 
25/06/2026  757          595.00      10:57:22     00081465030TRLO1 XLON 
25/06/2026  838          592.00      12:14:23     00081468403TRLO1 XLON 
25/06/2026  761          592.00      13:31:31     00081471309TRLO1 XLON 
25/06/2026  875          592.00      13:31:31     00081471310TRLO1 XLON 
25/06/2026  809          591.50      13:32:42     00081471376TRLO1 XLON 
25/06/2026  820          592.00      13:55:44     00081472762TRLO1 XLON 
25/06/2026  728          588.00      14:17:57     00081473827TRLO1 XLON 
25/06/2026  774          586.50      14:31:06     00081474836TRLO1 XLON 
25/06/2026  793          583.50      14:43:41     00081476166TRLO1 XLON 
25/06/2026  892          583.00      14:43:41     00081476167TRLO1 XLON 
25/06/2026  804          576.50      14:56:05     00081477375TRLO1 XLON 
25/06/2026  838          583.50      15:10:37     00081478961TRLO1 XLON 
25/06/2026  870          583.00      15:10:42     00081478967TRLO1 XLON 
25/06/2026  376          586.00      15:11:59     00081479192TRLO1 XLON 
25/06/2026  217          586.00      15:11:59     00081479193TRLO1 XLON 
25/06/2026  166          589.00      15:12:39     00081479232TRLO1 XLON 
25/06/2026  884          587.50      15:12:39     00081479233TRLO1 XLON 
25/06/2026  555          589.00      15:12:39     00081479234TRLO1 XLON 
25/06/2026  237          589.00      15:12:39     00081479235TRLO1 XLON 
25/06/2026  536          589.00      15:12:39     00081479236TRLO1 XLON 
25/06/2026  34           589.00      15:12:39     00081479237TRLO1 XLON 
25/06/2026  830          587.50      15:12:39     00081479238TRLO1 XLON 
25/06/2026  1020          585.50      15:13:33     00081479314TRLO1 XLON 
25/06/2026  881          587.50      15:22:34     00081480037TRLO1 XLON 
25/06/2026  764          587.00      15:22:34     00081480038TRLO1 XLON 
25/06/2026  735          586.50      15:24:13     00081480117TRLO1 XLON 
25/06/2026  734          585.50      15:40:32     00081481032TRLO1 XLON 
25/06/2026  800          585.50      15:40:32     00081481033TRLO1 XLON 
25/06/2026  509          582.00      15:42:32     00081481148TRLO1 XLON 
25/06/2026  833          584.50      15:51:41     00081482282TRLO1 XLON 
25/06/2026  235          584.50      15:51:41     00081482283TRLO1 XLON 
25/06/2026  734          585.00      15:53:14     00081482404TRLO1 XLON 
25/06/2026  732          585.00      15:55:51     00081482542TRLO1 XLON 
25/06/2026  877          585.00      15:56:41     00081482606TRLO1 XLON 
25/06/2026  188          584.50      16:01:01     00081482932TRLO1 XLON 
25/06/2026  592          584.50      16:01:01     00081482933TRLO1 XLON 
25/06/2026  868          584.50      16:05:29     00081483241TRLO1 XLON 
25/06/2026  778          583.00      16:09:29     00081483573TRLO1 XLON 
25/06/2026  554          581.50      16:11:27     00081483803TRLO1 XLON 
25/06/2026  275          581.50      16:14:45     00081484073TRLO1 XLON 
25/06/2026  830          581.50      16:15:45     00081484335TRLO1 XLON 
25/06/2026  4           580.50      16:15:54     00081484371TRLO1 XLON 
25/06/2026  203          580.50      16:16:46     00081484497TRLO1 XLON 
25/06/2026  126          580.50      16:16:46     00081484498TRLO1 XLON 
26/06/2026  826          579.50      08:35:23     00081489179TRLO1 XLON 
26/06/2026  866          574.50      08:46:04     00081489886TRLO1 XLON 
26/06/2026  790          569.50      09:51:51     00081493428TRLO1 XLON 
26/06/2026  37           569.50      09:51:51     00081493429TRLO1 XLON 
26/06/2026  483          569.50      10:54:21     00081497081TRLO1 XLON 
26/06/2026  349          569.50      10:54:21     00081497082TRLO1 XLON 
26/06/2026  887          569.50      11:03:13     00081497819TRLO1 XLON 
26/06/2026  861          570.00      12:15:21     00081501604TRLO1 XLON 
26/06/2026  120          569.50      12:15:21     00081501605TRLO1 XLON 
26/06/2026  53           569.50      12:15:21     00081501606TRLO1 XLON 
26/06/2026  595          569.50      12:15:21     00081501607TRLO1 XLON 
26/06/2026  863          568.00      12:15:32     00081501638TRLO1 XLON 
26/06/2026  148          564.00      12:40:15     00081502695TRLO1 XLON 
26/06/2026  200          564.00      12:43:51     00081502950TRLO1 XLON 
26/06/2026  199          564.00      12:43:51     00081502951TRLO1 XLON 
26/06/2026  67           564.00      12:44:00     00081502958TRLO1 XLON 
26/06/2026  66           564.00      12:44:00     00081502959TRLO1 XLON 
26/06/2026  59           564.00      12:44:00     00081502960TRLO1 XLON 
26/06/2026  32           564.00      12:44:02     00081502963TRLO1 XLON 
26/06/2026  760          562.50      13:00:57     00081503819TRLO1 XLON 
26/06/2026  446          564.50      13:19:37     00081504739TRLO1 XLON 
26/06/2026  397          564.50      13:19:37     00081504741TRLO1 XLON 
26/06/2026  404          564.50      13:19:37     00081504819TRLO1 XLON 
26/06/2026  380          564.50      13:19:37     00081504820TRLO1 XLON
26/06/2026  646          563.00      13:30:55     00081505289TRLO1 XLON 
26/06/2026  124          563.00      13:30:59     00081505290TRLO1 XLON 
26/06/2026  110          563.00      13:31:04     00081505293TRLO1 XLON 
26/06/2026  858          565.50      14:07:02     00081507190TRLO1 XLON 
26/06/2026  858          564.50      14:15:00     00081507671TRLO1 XLON 
26/06/2026  830          564.50      14:15:00     00081507672TRLO1 XLON 
26/06/2026  821          561.50      14:30:02     00081508530TRLO1 XLON 
26/06/2026  662          561.00      14:30:02     00081508531TRLO1 XLON 
26/06/2026  134          561.00      14:30:02     00081508532TRLO1 XLON 
26/06/2026  178          561.00      14:31:08     00081508629TRLO1 XLON 
26/06/2026  2           561.00      14:31:08     00081508630TRLO1 XLON 
26/06/2026  10000         561.50      14:31:26     00081508665TRLO1 XLON 
26/06/2026  841          562.00      14:32:08     00081508712TRLO1 XLON 
26/06/2026  841          560.00      14:49:06     00081510055TRLO1 XLON 
26/06/2026  897          565.50      15:07:06     00081511681TRLO1 XLON 
26/06/2026  811          565.50      15:32:22     00081513484TRLO1 XLON 
26/06/2026  775          567.50      15:50:48     00081514688TRLO1 XLON 
26/06/2026  724          568.50      16:04:15     00081515510TRLO1 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 433775 
EQS News ID:  2355218 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.