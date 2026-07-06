FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.07.2026 - 11.00 am
- BERNSTEIN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18900 (18600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 325 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16500 (17200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GSK TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1860 (1500) PENCE - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4500 (3400) PENCE - JPMORGAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1320 (1260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 470 (625) PENCE - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 270 (235) PENCE - 'UNDERPERF.' - RBC RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1260 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 5000 (4500) PENCE - 'BUY'
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