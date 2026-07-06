Von Tim Safarov, Aktienanalyst, Gonet & Cie. Stehen wir vor einer Blase oder einem neuen Superzyklus? Es gibt scheinbar sowohl typische Merkmale einer Blase als auch Anzeichen einer frühen Phase eines Technologiesuperzyklus. Nur wenige Investmentthemen haben so viel Begeisterung, aber auch Skepsis ausgelöst wie Künstliche Intelligenz (KI). In den letzten Monaten haben zahlreiche Kommentatoren erneut davor gewarnt, dass der Markt einige typische Merkmale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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