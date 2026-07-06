Vattenfall hat den ersten Monopile für den Offshore-Windpark Nordlicht I installiert. Zusammen mit dem Teilprojekt Nordlicht II entsteht in der deutschen Nordsee ein Offshore-Windcluster mit einer Gesamtleistung von rund 1.610 Megawatt, das nach Angaben des Unternehmens das bislang größte Offshore-Windprojekt Deutschlands ist. Der Bau des Offshore-Windparks Nordlicht I hat mit der Installation des ersten Monopiles begonnen. Das Fundament wurde am 1. Juli rund 85 Kilometer nördlich von Borkum gesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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