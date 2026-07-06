Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart im frühen Handel einen neuen Rekord markiert, fällt bis zum frühen Mittag aber ins Minus. Schwache Pharma-Schwergewichte und ein Ausverkauf bei den Techwerten bremsen den SMI massgeblich aus. Die Börsen in Asien haben zum Wochenstart ihre Konsolidierung fortgesetzt, wie ein Marktbeobachter festhält. Insbesondere die zuletzt heiss gelaufenen Techwerte standen erneut unter Verkaufsdruck. «Die Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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