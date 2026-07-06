AUTO1 hat FinanceHero 3, seine dritte öffentliche ABS für Ratenkaufverträge platziert, die deutsche und österreichische Autohero-Kreditforderungen im Wert von 236,3 Mio. EUR verbriefen. Der Deal war 2,8-fach überzeichnet, wobei für die Senior-Tranche ein Triple-A-Rating erwartet wird. Die Transaktion erfolgte im Rahmen von AUTO1s Finanzierungsstrategie. Durch die Vergabe von Konsumentenkrediten und deren Verbriefung generiert AUTO1 eine Nettomarge aus Zinsen (derzeit etwa 5%, angestrebt werden 5 bis 7%). Die Gewinnspanne pro Fahrzeug im Verbraucherkreditgeschäft stieg von 12 EUR im Jahr 2021 auf 210 EUR im Jahr 2025, wobei das langfristige Ziel des Managements bei 870-1.100 EUR liegt. FinanceHero 3 zeigt, dass der Markt bereit sind, dem Unternehmen diese Assets abzunehmen, und stützt auch die These, dass Fahrzeugkredite ohne übermäßige Kapitalbindung skalierbar sind. Wir halten an unseren Schätzungen, dem Kursziel von 35,00 EUR und der Kaufempfehlung fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
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