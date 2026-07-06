Vor wenigen Tagen stand bei der Micron-Aktie noch die Frage im Raum, ob der deutliche Rücksetzer nach den Rekordzahlen eine attraktive Kaufchance eröffnet. Die jüngsten Entwicklungen stützen diese These und lassen neue Kursziele in den Fokus rücken. Die Aktie springt heute vorbörslich wieder über die Marke von 1.000 US-Dollar. Rekordergebnisse verändern Ausgangslage Micron Technology hat mit den Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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