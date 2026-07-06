Die Aktie von PayPal zählt weiterhin zu den interessantesten Werten im Technologiesektor. Trotz solider Geschäftszahlen, anhaltenden Wachstums und einer im Branchenvergleich niedrigen Bewertung begegnet der Markt dem Zahlungsdienstleister weiterhin mit großer Zurückhaltung. PayPal präsentiert sich operativ weiterhin in robuster Verfassung. Während viele Technologieunternehmen mit einem verlangsamten Wachstum kämpfen, konnte der Konzern im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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