© Foto: DroneShieldDie DroneShield-Aktie springt zu Wochenbeginn an. Der Zündstoff steckt aber nicht im Tagesplus. DroneShield will aus Drohnenabwehr ein Softwaregeschäft machen - und genau das könnte die Wette verändern.DroneShield treibt seinen Umbau vom Hardwareanbieter zum Softwaregeschäft weiter voran. Das australische Verteidigungstechnologieunternehmen hat am Montag sein Software-Update für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und damit die eigene Drohnenabwehr technisch aufgerüstet. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen bei der Funkfrequenz-Erkennung, der Zielverfolgung und der Kommandosoftware DroneSentry-C2. Besonders wichtig für militärische Kunden: Systeme lassen sich künftig auch komplett …
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