Der deutsche PPA-Markt hat in den vergangenen Jahren deutlich an Reife gewonnen. Trotzdem bleibt er in seiner praktischen Anwendung bislang stark von großen abnehmenden Industrieunternehmen, Energieversorgern und professionellen Beschaffungsstrukturen geprägt. Darüber hin-aus dienen PPAs oftmals nur der Vermarktung von Strom aus ausgeförderten Windenergieanlagen nach der EEG-Laufzeit von 20 Jahren und nicht der Realisierung neuer Erzeugungskapazitäten. Für viele Projektierer ist das ein Problem. Denn wenn PPAs einen relevanten Beitrag zum notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien leisten sollen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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