Access Advance LLC gab heute bekannt, dass der VVC Advance-Patenpool um zwei bedeutende neue Mitglieder erweitert wird. Samsung Electronics und Sharp Corporation treten dem Pool sowohl als Lizenznehmer als auch Lizenzgeber bei. Access Advance stärkt damit seine Position im Bereich der VVC-Lizenzierung, da zwei der weltweit größten Inhaber von Video-Codec-Patenten auf beiden Seiten der Lizenzvereinbarung dem Programm beitreten.

"Das Wachstum, das wir bei VVC Advance beobachten, spiegelt das breite Spektrum an Branchen und Unternehmen wider, die zu VVC als nächsten Standard für die Videoübertragung übergehen", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Dass Samsung und Sharp sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer beitreten, ist von großer Bedeutung, ebenso wie die Beteiligung führender Smartphone-Marken und die Vielzahl an Unterhaltungselektronik- und Technologieunternehmen, die jetzt Lizenzen abschließen. Wir bauen ein Programm auf, das zeigt, wohin sich der Videomarkt tatsächlich entwickelt."

Seit Anfang 2026 sind dem VVC Advance-Patenpool die folgenden Unternehmen als Lizenznehmer beigetreten:

American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower CyberPower Inc. Samsung Electronics Co., Ltd. Sharp Corporation Sichuan Changhong NeoNet Technologies Co., Ltd. TIGERSECU, Inc.

Mit dem Beitritt von Samsung als Lizenznehmer umfasst der VVC Advance-Patentpool nun sechs der weltweit führenden Smartphone-Hersteller: Honor, Huawei, Oppo, Samsung, vivo und Xiaomi. Zusammen repräsentieren die VVC Advance-Lizenznehmer schätzungsweise 62 des weltweiten Smartphone-Marktes. Ferner wird durch ihre Beteiligung ersichtlich, in welchem Maß VVC als Videocodec der nächsten Generation für Mobilgeräte an Dynamik gewinnt.

Wir freuen uns, dass fünf neue Lizenzgeber, nämlich Samsung Electronics, Sharp Corporation, Vidaxio LLC, Mirage Inc und Telechips, Inc. dem VVC Advance-Patentpool in der ersten Hälfte 2026 beigetreten sind.

Zum Kreis der VVC Advance-Lizenzgeber gehören mittlerweile bedeutende Patentinhaber aus den Bereichen Halbleiterdesign, Unterhaltungselektronik und Mobilfunktechnologie. Da nun auch Samsung und Sharp zum Patentpool beitragen, verfügt Access Advance über die Lizenzrechte an einer erheblichen Mehrheit der für den VVC-Standard wesentlichen Patente.

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unentbehrlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 5.400 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen, eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

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