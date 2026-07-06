Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag leicht im grünen Bereich und damit auf seinem Rekordniveau gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.825 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Scout24, Rheinmetall und die Deutsche Börse, am Ende Hochtief, Continental und Infineon.



Der Index befinde sich auf einem guten Weg, die nächste runde Marke in den kommenden Tagen zumindest mal zu testen, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Anleger greifen weiter bei zyklischen Branchen zu und sehen sich durch positive Fundamentaldaten in Form der deutschen Industrieaufträge und der Erzeugerpreise aus der Eurozone bestätigt. "



"Seit einigen Tagen findet an Europas Börsen eine Rotation statt, weg von den Technologiewerten hin zu den Aktien aus der Old Economy", so Lipkow. "Die Anleger setzen zum einen auf die saisonalen Aspekte dieser Neuallokation als auch auf eine potenzielle Stabilisierung der Wirtschaftsleistung. Zudem stützen die rückläufige Preisentwicklung und damit abnehmenden Inflationssorgen die positive Dynamik."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1419 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8757 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,58 US-Dollar; das waren 54 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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