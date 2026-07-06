Trade Republic will den Wertpapierhandel transparenter machen und zugleich professioneller aufstellen. Dafür führt der Neobroker eine automatische Bestpreis-Ausführung ein und bindet nach eigenen Angaben 30 globale Handelsplätze direkt an. Für Profi-Trader:innen ist aber noch eine andere Neuerung wichtig. Trade Republic erweitert sein Handelsangebot auf insgesamt 30 Handelsplätze im In- und Ausland und verspricht, in Zukunft den günstigsten Börsenplatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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