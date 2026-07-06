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Asset Standard
06.07.2026 12:48 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Halbzeitbilanz: SOX liegt klar in Führung

03.07.2026 -

Endzeitstimmung beim DFB, Halbzeitanalyse an den Märkten. Sowohl die Verantwortlichen beim DFB als auch die Anleger an den Märkten stellen sich zur Jahresmitte die Frage: Wer oder was sollte rausgeschmissen werden und wer oder was könnte ein vielversprechender Nachfolger im Depot werden? Das erste Halbjahr gestaltete sich ausAnlegersicht - wie sagt man so schön - anspruchsvoll. Innerhalb und zwischen den Anlageklassen wechselten die Performance-Anführer häufiger als bei Österreich gegen Algerien (3:3). Nachfolgend ein Zwischenfazit und ein vorsichtiger Blick nach vorn.

Das erste Halbjahr war vor allem durch die Auswirkungen des Iran-Konflikts gekennzeichnet. Ende Februar begannen die Kämpfe, Ende März markierten viele Aktienindizes ihr zwischenzeitliches Tief. Man könnte also das erste Halbjahr noch einmal in zwei Hälften unterteilen. Dem neuesten Trend folgend füge ich also zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal eine Trinkpause ("Hydration Break") ein.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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