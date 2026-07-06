Die Produktionskapazitäten westlicher Wechselrichterhersteller reichen nach Angaben von S&P Global Energy aus, um den aktuellen Installationsbedarf der EU zu decken. Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) verweist zudem auf eine langjährige Marktpräsenz westlicher Anbieter in Osteuropa und auf bestehende regulatorische Vorgaben der EU für geförderte Energieprojekte. Produktionskapazitäten sollen den EU-Bedarf deckenWestliche Wechselrichterhersteller verfügen nach Angaben des ESMC bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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