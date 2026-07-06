Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag etwas nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erklomm im frühen Handel zwar ein weiteres Rekordhoch, drehte danach aber ins Minus und notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 6.407 Punkten. Ausserhalb des Euroraums verlief das Geschäft zurückhaltend. Der Schweizer SMI sank um 0,3 Prozent auf 14.376 Punkte. Der britische FTSE 100 büsste 0,1 Prozent auf 10.670 Zähler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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