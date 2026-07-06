© Foto: Jonas Lohrmann - picture alliance / DZBAEasyJet unterstützt überraschend ein milliardenschweres Übernahmeangebot von Castlelake. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung.Die Aktien von easyJet haben am Montag kräftig zugelegt. Auslöser ist die überraschende Unterstützung eines Übernahmeangebots des US-Investors Castlelake. Die Titel stiegen im frühen Handel um rund 10 Prozent. Der Billigflieger teilte mit, dass er grundsätzlich bereit sei, das überarbeitete Angebot von Castlelake anzunehmen. Die Offerte bewertet das Unternehmen mit rund 5,5 Milliarden Pfund. Das entspricht etwa 6,43 Milliarden Euro. Deutlicher Aufschlag auf den Börsenkurs Castlelake bietet 6,90 Pfund je Aktie. Das liegt knapp 24 Prozent über dem …
Enthaltene Werte: GB00B7KR2P84Den vollständigen Artikel lesen
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