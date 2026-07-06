Vancouver, Kanada - 6. Juli 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern in der Zone Main im Antimonkonzessionsgebiet Bald Hill erhalten hat. Die Bohrlöcher sind Teil des aktuellen, etwa 18.000 m umfassenden Bohrprogramms, das konzipiert wurde, um die Mineralisierung in der Zone Main zu erweitern und die im Konzessionsgebiet identifizierten neuen Zonen zu erkunden.
Höhepunkte
- Die hochgradigen Werte umfassten 13,14 % Antimon (Sb) im Bohrloch BH-26-20 sowie 16,65 % Sb und 33,40 % Sb in Bohrloch BH-26-25.
- Die Mächtigkeit dieser durchschnittenen mineralisierten Zonen beträgt im Durchschnitt etwa 4,5 m, mit einer mineralisierten Zone von 15,9 m in Bohrloch BH-26-27.
- Die aktuellen Ergebnisse umfassen vier Bohrlöcher, die von der Westseite aus in die Zone Main gebohrt wurden.
- Alle Bohrlöcher durchschnitten antimonhaltigen Stibnit.
- Die Abschnitte befinden sich überwiegend in Tiefen von etwa 100 bis 150 m unterhalb der Oberfläche. Eine Zone befindet sich in einer Tiefe von 260 m.
- Die Bohrlochabschnitte beinhalten oftmals mehrere Mineralisierungszonen. Beispielsweise durchschnitt Bohrloch BHW-26-25 drei Zonen auf einer Bohrlochlänge von über 44 m.
Tabelle 1: Durchschnittliche Analyseergebnisse für Proben von vier kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern in der Zone Main bei Bald Hill.
Abschnitte
Bohrlochnummer
Von (m)
Bis (m)
Mächtigkeit (m)
Analyse (Sb%)
BH-26-17
260,60
263,85
3,25
0,67
BH-26-20
91,50
93,95
2,45
13,14
BH-26-25
96,95
102,00
5,05
16,65
Einschließlich
98,40
99,50
1,10
33,40
und
129,95
132,95
3,00
1,42
und
143,75
144,20
0,45
4,94
BH-26-27
136,85
152,80
15,95
0,36
Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher BH-26-17, BH-26-20, BH-26-25 und BH-26-27 in der Zone Main bei Bald Hill. Hinweis: Die Bohrungen wurden von der Ostseite aus durchgeführt, um die Zone Main zu durchschneiden. Nur die gemeldeten Bohrlöcher sind beschriftet - andere Bohrlöcher in der Nähe sind als Kreise dargestellt.
James Atkinson, P.Geo, CEO von Antimony Resources, sagte: "Diese Proben von den Bohrlöchern in der Zone Main liefern weiterhin hochgradige Ergebnisse. Diese Bohrlöcher befinden sich im südlichen Teil der Zone Main und sollten die Kontinuität der Mineralisierung in Richtung Süden überprüfen und Bereiche durchschneiden, in denen Daten rar sind. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag auf der Ergänzung von Bereichen, in denen es "Lücken" bei den Bohrungen und Analyseinformationen gab. Alle vier Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich eine Antimonmineralisierung und lieferten effektiv Details über den südlichen Teil der Zone Main.
Wie bereits beschrieben, wird der Schwerpunkt des aktuellen Bohrprogramms in der Zone Main darauf liegen, die bekannte Mineralisierung in Richtung Süden und Norden sowie in die Tiefe zu erweitern. Darüber hinaus werden die Bohrungen weiterhin Informationen für die Modellierung der Zone Main und schließlich für die erste Ressourcenschätzung liefern.
Unterdessen werden die Explorationsarbeiten in den neuen Zielgebieten fortgesetzt. Die Bohrungen in der Central Zone laufen weiterhin. Bislang wurden dort mehr als 2.000 Meter niedergebracht, um die unterhalb der in den Schürfgräben freigelegten Mineralisierung liegenden Bereiche zu durchteufen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026). Proben von diesen Bohrungen befinden sich zurzeit im Labor und Ergebnisse werden in etwa zwei Wochen erwartet."
Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Die vollständigen Analyseergebnisse der mineralisierten Zonen in BH-26-17, BH-26-20, BH-26-25 und BH-26-27
Bohrloch BH-26-17
ANALYSEERGEBNISSE
Probe
Von
Bis
Mächtigkeit
(m)
Sb (ppm)
Sb (%)
Au (ppb)
Au (g/t)
As (ppm)
As (%)
Durchschnitt
2305168
260,6
261,6
1,00
> 500
0,27
363
5520
0,63
2305169
261,6
262,4
0,80
> 500
1,50
479
3920
0,61
2305171
262,4
262,85
0,45
> 500
0,73
5
109
0,01
2305172
262,85
263,85
1,00
> 500
0,38
42
466
0,05
0,67 % Sb
3,25 m
Bohrloch BH-26-20
2305259
91,5
92,4
0,90
> 500
0,09
< 5
117
0,01
2305261
92,4
93,2
0,80
> 500
40,10
456
0,456
82,9
0,84
2305262
93,2
93,95
0,75
466
0,05
48
0,048
3230
0,323
13,14 % Sb
2,45 m
Bohrloch BH-26-25
2305421
96,95
97,45
0,50
> 500
4,27
1090
> 10000
2,53
2305422
97,45
97,88
0,43
> 500
29,60
1120
582
2,49
2305423
97,88
98,40
0,52
> 500
4,90
785
7030
1,98
Einschließlich
2305424
98,40
99,00
1,10
> 500
31,30
763
149
1,01
32,74 % Sb
2305425
99,00
99,50
0,50
> 500
35,90
1090
317
1,74
1,10 M
2305426
99,50
99,80
0,30
> 500
6,84
133
992
0,64
2305427
99,80
100,45
0,65
> 500
15,90
559
509
1,29
2305428
100,45
100,95
0,50
> 500
16,40
248
156
0,52
2305429
100,95
102,00
1,05
> 500
1,92
232
9420
1,42
16,65 % Sb
und
5,55 m
2305446
129,95
130,60
0,65
379
0,04
30
2900
2305447
130,60
131,45
0,85
> 500
3,45
74
0,1
> 10000
3,90
2305448
131,95
132,95
1,00
> 500
0,59
8
1930
0,21
1,42 % Sb
und
3,00 m
2305457
143,75
144,20
0,45
> 500
4,94
< 5
6,3
< 0,01
2305458
152,00
153,00
1,00
> 500
0,22
79
0,1
1760
0,19
4,94 % Sb
1,0 m
Bohrloch BH-26-27
2305481
136,85
137,65
0,80
> 500
0,06
28
443
0,1
2305482
137,65
138,10
0,45
> 500
0,72
29
725
0,1
2305483
138,10
139,10
1,00
339
0,03
< 5
< 0,005
352
0,0
2305484
139,10
139,85
0,75
> 500
0,91
301
0,3
> 10000
2,2
2305485
139,85
140,35
0,50
124
0,01
73
0,1
3380
0,3
2305486
140,35
141,80
1,45
106
0,01
< 5
76,2
0,0
2305487
141,80
142,80
1,00
> 500
0,10
81
0,1
6870
0,8
2305488
142,80
143,80
1,00
> 500
1,09
146
0,1
5370
0,7
2305489
143,80
144,80
1,00
183
0,02
508
0,5
8330
0,8
2305491
144,80
145,80
1,00
> 500
0,09
640
0,6
> 10000
3,0
2305492
145,80
146,65
0,85
> 500
0,65
86
0,1
4470
0,5
2305493
146,65
147,00
0,35
> 500
1,68
62
0,1
581
0,1
2305494
147,00
148,00
1,00
> 500
0,69
11
343
0,0
2305495
148,00
149,00
1,00
> 500
0,17
214
0,2
2000
0,2
2305496
149,00
149,80
0,80
316
0,03
131
0,1
1690
0,2
2305497
149,80
150,30
0,50
314
0,03
85
0,1
131
0,0
2305498
150,30
151,30
1,00
> 500
0,18
241
0,2
3650
0,4
2305499
151,30
152,30
1,00
> 500
0,89
17
124
0,0
0,36 % Sb
15,45 m
QS/QK
Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.
In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Pulpendoppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.
Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.
Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial
Highlights
- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.
- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.
- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.
- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.
- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.
- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).
- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.
- TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.
Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.
Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)
Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.
www.antimonyresources.ca
Im Namen des Board of Directors
Jim Atkinson, CEO und President
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.
416-881-5154, asimone@simonecapital.ca
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