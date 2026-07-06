Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt zeigt sich zur Jahresmitte, trotz anhaltender Unsicherheit im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt, weiterhin von einer robusten Seite. Die Lage bleibt aber angespannt, wie ein Blick auf das Instrument der Stellenmeldepflicht zeigt. Die Arbeitslosenquote sank im Juni 2026 um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Somit liegt sie erstmals seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab