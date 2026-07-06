Die installierte Batteriekapazität in Deutschland ist innerhalb eines Jahres auf 29,8 Gigawattstunden (GWh) gestiegen. Nach Angaben von 1KOMMA5° entfallen rund drei Viertel der Kapazität auf Heimspeicher. Gleichzeitig sieht das Unternehmen Defizite bei der Einbindung der Speicher in den Strommarkt. Batteriekapazität in Deutschland wächst um 37 ProzentDie Batteriekapazität in Deutschland ist seit Juni 2025 von 21,8 auf 29,8 GWh gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 8 GWh beziehungsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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