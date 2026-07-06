© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt startet nach der Wochenend-Erholung positiv in die neue Woche. Kann der Juli jetzt noch mehr bringen?Nach einem starken Rallye-Wochenende ist der Kryptomarkt mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Bitcoin konnte sich zwischenzeitlich erstmals seit zwei Wochen wieder über die Marke von 63.000 US-Dollar schieben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Auch Ethereum und zahlreiche Altcoins legten kräftig zu. Die Erholung wurde vor allem durch eine freundlichere makroökonomische Stimmung getragen. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten sorgten für neue Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank, während das aufgrund des Feiertags verlängerte …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USD,XRP~USD,ETH~USD,US7672921050,ADA~USD,US19260Q1076,US1725731079Den vollständigen Artikel lesen
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