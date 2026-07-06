Die Aktie von Auto1 befindet sich seit Ende März in einer kräftigen Aufwärtsbewegung und hat gegenüber dem damaligen Tief über +80% an Wert zugelegt. Auf der Oberseite rücken nun die Hochs im Bereich der 30-€-Marke immer näher. Was treibt den Kurs an und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Management erhöht die Messlatte deutlich Auf dem Kapitalmarkttag hat Auto1 zuletzt ein starkes Signal an die Börse gesendet: Europas größter digitaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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