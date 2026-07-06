Die Samsung Electronics-Aktie konnte am Montagvormittag die Kursmarke von 3.000 € zurückerobern und nimmt damit wieder Kurs auf ihr Allzeithoch bei 3.300 €. Wir der koreanische Chip- und Elektronikkonzern morgen auf einen neuen historischen Höchststand klettern? Hochspannung vor den Zahlen Am morgigen Dienstag wird Samsung Electronics seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegen und sie werden von der Börse mit Hochspannung erwartet. Als einer der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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