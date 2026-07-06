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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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APPLE INC269,35+0,56 %
BROADCOM INC329,00+1,31 %
DOW INC24,520+1,45 %
INTEL CORPORATION109,22+0,20 %
META PLATFORMS INC518,600,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC885,00-2,85 %
NVIDIA CORPORATION171,12-0,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A4.550,00+2,71 %
TESLA INC348,55-0,27 %
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