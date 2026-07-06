Die Almonty-Aktie konnte die zuletzt vorhandene Ausbruchsmöglichkeit nicht nutzen. Stattdessen wurde zum Ende der vergangenen Woche ein neues Mehrmonatstief markiert. Allerdings zeigte sich bereits am Freitag eine dynamische Umkehr, sodass die Käufer rund um den Unterstützungsbereich von 13,99 bis 14,56 € durchaus ihre Chance wittern. Ausbruch zunächst vertagt In der vorangegangenen Analyse stand noch der mögliche Befreiungsschlag oberhalb von 17,14 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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