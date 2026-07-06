Die Almonty-Aktie hat sich zuletzt über 15 US$ gehalten. Von seinem im April aufgestellten Allzeithoch bei über 23 US$ ist der Kurs der Wolframproduzenten allerdings weit entfernt. Hat die Almonty-Aktie keine Kraft mehr oder holt sie nur neuen Schwung? Nur gute Nachrichten Eigentlich gab es bei der Almonty-Aktie zuletzt nur gute Nachrichten. Am 1. Juli 2026 hat das Rohstoffunternehmen offiziell bekannt gegeben, dass die Verarbeitungsanlagen der Sangdong-Mine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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