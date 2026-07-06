Wer hätte schon gedacht, dass Ferrari den einstigen Kursabfall nach der gefloppten Vorstellung des E-Autos Luce so schnell wieder aufholt? Der Autobauer bringt eine exklusive Schaltgetriebe-Version des 12 Cilindri mit rund 50% Preisaufschlag auf den Markt, und Kursziele von Investmentbanken schnellen prompt nach oben. Analysten erwarten nach Veröffentlichung anstehender Quartalszahlen eine weitere Geschäftsbeschleunigung. Der Kurs legt um rund +2% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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