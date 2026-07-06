Die Aktie von Novo Nordisk hat im zweiten Quartal deutlich an Boden gut gemacht: In Euro kletterte sie von 30,99 € bis auf den aktuellen Kurs von 43,60 €. Mit einem Plus von ca. +40% sendete der dänische Pharmakonzern und Diabetesspezialist in diesem Zeitraum ein starkes Lebenszeichen. Die Analysten bleiben aber tendenziell eher pessimistisch. Tritt deren durchschnittlich ermitteltes Kursziel ein, so wäre ein Minus von -14% in den nächsten zwölf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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