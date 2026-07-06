Die Aktie der PayPal Holdings steht im Spannungsfeld zwischen schwächerer Profitabilität und anhaltendem Wachstum im operativen Geschäft. Während Analysten die aktuelle Bewertung als deutlich zu niedrig und im Vergleich zur Branche einstuft, bleibt der Markt insgesamt zurückhaltend. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen ein gemischtes Bild aus stabiler Entwicklung und sinkender Ertragskraft.Starkes Wachstum im Kerngeschäft bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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