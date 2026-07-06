EQS-News: Circus SE
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Circus ernennt ehemaligen Führungsmanager aus der Luftfahrt- und Automobilbranche zum neuen Co-CEO/CFO
Der künftige Co-CEO/CFO verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmens- und Finanzierungsstrategie, M&A, internationale Expansion und Business Development mit Fokus auf neue Technologien in der Luftfahrt- und Automobilindustrie. Bei Circus wird er sich auf vergleichbare Schwerpunkte konzentrieren.
Nikolas Bullwinkel bleibt alleiniger geschäftsführender Direktor und CEO der Circus SE. Claus Holst Gydesen, bisheriger Co-CEO, wechselt als Vorsitzender in den Beirat. Der bisherige CFO Fabian Becker verlässt das Führungsteam nach fast fünf Jahren, um seinen eigenen unternehmerischen Weg zu gehen - ein Schritt, den das Unternehmen respektiert und unterstützt. Er bleibt dem Unternehmen beratend verbunden und wird zudem Mitglied des Aufsichtsrats der Circus Defence SE.
Der neue Co-CEO/CFO wird am 16. Juli 2026 im Rahmen des Q2 Operational Updates offiziell vorgestellt. Eine Vertraulichkeitsvereinbarung schließt eine Nennung seines Namens bis Mitte Juli aus.
Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Elena Coles
06.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2360746
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2360746 06.07.2026 CET/CEST