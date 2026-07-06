In einer einstündigen Debatte soll der Bundestag am Donnerstag ab 9 Uhr abschließend über den Gesetzentwurf der Bundesregierung "zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten und zur Änderung der Besonderen Gebührenverordnung BNetzA" befinden. Landläufig wird das Gesetz kurz nur Strom VKG genannt. Das "Handelsblatt" berichtete bereits am Wochenende aus Verhandlungskreisen von Änderungen, auf die sich die Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD geeinigt hätten, um den Weg für die Entscheidung frei zu machen. Die kämen besonders kleineren Kraftwerksbetreibern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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