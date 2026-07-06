Nicht Kanada, Grönland oder Venezuela sind bis anhin - wie es von Präsident Donald Trump nach seiner Wiederwahl angedroht worden war - dem Imperialismus der USA zum Opfer gefallen. Es ist der Weltfussball unter der Führung der FIFA. von Bernhard Bauhofer, Founder & Managing Partner von Sparring Partners GmbH Jüngstes Indiz dafür ist die Intervention von FIFA-Friedenspreisträger Trump bei Verbandchef Infantino, bei dem er sich für die Aussetzung der ...

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