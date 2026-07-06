TKMS schießt heute um 11,2 Prozent auf 93,40 € nach oben und markiert damit den höchsten Stand seit Mitte März. Der Auslöser ist ein Bericht der kanadischen Tageszeitung "The Globe and Mail", wonach Ottawa das Kieler Rüstungsunternehmen für den Bau der neuen kanadischen U-Boot-Flotte ausgewählt haben soll. Milliardenschwer. Strategisch. Und offenbar genau rechtzeitig. Kanada setzt auf Kiel Aus informierten Kreisen in Ottawa soll die Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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