Rüstungsaktien zählen am Montag branchenweit zu den stärksten Werten an der Börse. Nach der langen Konsolidierung zuletzt sorgen mehrere Faktoren wieder für Rückenwind bei den Aktien. In Frankfurt legen der Blue Chip Rheinmetall sowie die MDAX-Werte Renk und TKMS deutlich zu.Für Schwung in der Rüstungsbranche sorgte unter anderem die milliardenschwere Übernahme des französischen Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail Technologies durch das ebenfalls französische Schwergewicht Thales. Nachdem sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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