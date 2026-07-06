Die Rheinmetall-Aktie hat sich nach dem Schock über die Absage des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts zuletzt wieder etwas erholen können. Seit dem Tief bei 900,20 € ging es für den Kurs um mehr als +20% nach oben. Doch Anleger fragen sich: Ist das Schlimmste wirklich überstanden oder droht der nächste Rückschlag? F126-Aus belastet Auftragseingang und Umsatz Die Absage des F126-Projekts hat für Rheinmetall unmittelbare finanzielle Folgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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