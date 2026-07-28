Die Rheinmetall-Aktie legt heute rund +3,5% zu und setzt damit ihre Erholung fort. Nachdem die Unterstützung bei 950 € zunächst gehalten hat, rückt nun der nächste wichtige Widerstandsbereich näher. Auch neue Aufträge und überwiegend positive Analystenstimmen liefern Rückenwind. Erholung nimmt weiter Fahrt auf Mit dem erfolgreichen Test der Unterstützung um 950 € konnten die Käufer zunächst die Kontrolle zurückgewinnen. Seitdem arbeitet sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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