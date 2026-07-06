Der DAX hat am Freitag auf dem höchsten Stand der Geschichte geschlossen, worunter der Energiekonzern E.ON zu den stärksten Treibern gehörte. Die Aktie sprang zeitweise um fast +4% auf rund 19,10 €, durchbrach damit ihre 100-Tage-Linie und rückt nun spürbar näher an ihr Jahreshoch von 20,39 € heran. Doch die Euphorie könnte täuschen. Reformpaket der Bundesregierung sorgt für Diskussionsstoff Die Bundesregierung einigte sich am Donnerstag auf ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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