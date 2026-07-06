So schnell kann es gehen: Am 22. Juni 2026 notierte die Aktie der AT&S AG noch bei 239,50 Euro, nach einigen Verkäufen größerer Pakete (ich hatte dich vorgewarnt!) korrigierte der Kurs nun auf 190 Euro. So veräußerte etwa AT&S-Aufsichtsrat Georg Riedl für die Androsch International Management Consulting 277.346 Aktien für 200 Euro je Aktie. Das sind auf einen Schlag 55,74 Millionen Euro. Da wollte sich Aufsichtsrat Georg Hansis für die Dörflinger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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