Windisch - Was überzeugt Gäste in der Gastronomie langfristig? Nicht die grösste Werbekampagne, sondern das Zusammenspiel aus einer klaren Markenidentität, einem konsistenten Gästeerlebnis und den kleinen Details, die in Erinnerung bleiben. Die Schweizer Gastronomie steht seit Jahren unter hohem Druck: steigende Warenkosten und Löhne, ein angespannter Fachkräftemarkt und Gäste, die bewusster entscheiden, wo sie ihr Geld ausgeben. Wer heute ein Restaurant, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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