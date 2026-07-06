DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

München (pta000/06.07.2026/15:17 UTC+2)

Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 568.485 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 29.06.2026 XETRA 72.920 154,5109 CBOE DXE 37.177 154,7785 Aquis Exchange 9.425 154,4226 Turquoise Europe 9.853 154,4868 Summe 129.375 154,5795 30.06.2026 XETRA 61.629 165,2689 CBOE DXE 27.927 165,2839 Aquis Exchange 10.523 165,3537 Turquoise Europe 5.791 165,2818 Summe 105.870 165,282 01.07.2026 XETRA 67.412 165,194 CBOE DXE 24.197 165,1326 Aquis Exchange 8.886 164,8778 Turquoise Europe 5.455 165,4558 Summe 105.950 165,1669 02.07.2026 XETRA 71.859 162,7885 CBOE DXE 30.689 162,3656 Aquis Exchange 8.862 162,4665 Turquoise Europe 11.550 162,6563 Summe 122.960 162,6473 03.07.2026 XETRA 58.989 167,6806 CBOE DXE 23.225 167,7776 Aquis Exchange 12.796 167,8602 Turquoise Europe 9.320 167,7512 Summe 104.330 167,7305

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.614.915 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 06, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)