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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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06.07.26 | 17:35
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Dow Jones News
06.07.2026 15:51 Uhr
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(2)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

München (pta000/06.07.2026/15:17 UTC+2)

Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 568.485 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
29.06.2026  XETRA      72.920            154,5109 
       CBOE DXE     37.177            154,7785 
       Aquis Exchange  9.425             154,4226 
       Turquoise Europe 9.853             154,4868 
       Summe      129.375            154,5795 
30.06.2026  XETRA      61.629            165,2689 
       CBOE DXE     27.927            165,2839 
       Aquis Exchange  10.523            165,3537 
       Turquoise Europe 5.791             165,2818 
       Summe      105.870            165,282 
01.07.2026  XETRA      67.412            165,194 
       CBOE DXE     24.197            165,1326 
       Aquis Exchange  8.886             164,8778 
       Turquoise Europe 5.455             165,4558 
       Summe      105.950            165,1669 
02.07.2026  XETRA      71.859            162,7885 
       CBOE DXE     30.689            162,3656 
       Aquis Exchange  8.862             162,4665 
       Turquoise Europe 11.550            162,6563 
       Summe      122.960            162,6473 
03.07.2026  XETRA      58.989            167,6806 
       CBOE DXE     23.225            167,7776 
       Aquis Exchange  12.796            167,8602 
       Turquoise Europe 9.320             167,7512 
       Summe      104.330            167,7305

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.614.915 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783343820611 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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