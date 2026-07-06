Schwyz - Marcel Neuhaus verstärkt als neuen Senior-Projektleiter Schwyz Next. Mit ihm gewinnt der Verein eine unternehmerisch geprägte Persönlichkeit mit starkem Bezug zum Kanton Schwyz und gutem Gespür für KMU, regionale Entwicklung und wirkungsvolle Projektumsetzung. Marcel Neuhaus folgt auf Vik Bhatnagar. Er wird insbesondere strategische Projekte realisieren und im Austausch mit Unternehmen und Partnerinnen und Partner das Netzwerk weiterentwickeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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