New York - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street am Montag schwertaten, legten die Technologiewerte an der Nasdaq teilweise kräftig zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte zwar unmittelbar mit Handelsbeginn ein Rekordhoch bei gut 52.052 Punkten. Anschliessend gab der Dow die moderaten Gewinne aber wieder ab und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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