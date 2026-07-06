Die Deutsche Telekom-Aktie hat seit Beginn des Monats und dem Abprall an der Unterstützungszone mehr als +6,4% zugelegt. Auch die Eröffnung am heutigen Tag fällt positiv aus und der Kurs bewegt sich auf eine Hürde im Chart zu. Dieser Widerstand diente zuvor oft als Unterstützung. Spannend wird, wie sich die Aktie jetzt daran verhält. Widerstandszone als nächste Entscheidung In den letzten Wochen und Monaten hatte die Telekom-Aktie immer wieder mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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